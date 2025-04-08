Giới thiệu Công Ty TNHH Mỹ Ân

Công ty TNHH Mỹ Ân thành lập năm 2010, là nhà phân phối được ủy quyền chính thức tại Việt Nam của nhiều hãng sản phẩm uy tín trên thế giới như Thermo Fisher Scientific, Integra Biosciences, Biotechne,... Chúng tôi cung cấp các mặt hàng Thiết bị, Hoá chất, Vật tư cho các lĩnh vực kiểm nghiệm Thực phẩm, Dược phẩm, Phân tích di truyền, Thú y, Thuỷ sản, nghiên cứu cơ bản và lâm sàng. - Thermo Fisher Scientific (Mỹ): o Hoá chất kiểm nghiệm vi sinh Oxoid, Remel o Hệ thống Real time PCR o Hệ thống làm kháng sinh đồ tự động o Hoá chất tinh khiết Vật tư tiêu hao lĩnh vực nuôi cấy tế bào, miễn dịch - Biotechne (Mỹ): hãng sản phẩm tập trung vào giải pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất liên quan tế bào, miễn dịch, chuyên các kit ELISA, Luminex, antibody, GMP protein, …(R&D Systems, Novus) - Integra Biosciences (Thụy Sỹ): o Hệ thống đổ đĩa môi trường Agar tự động o Hệ thống thao tác pipet tự động o Hệ thống pipet, bơm hút dịch, phân phối mẫu