Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

[Tuyển Gấp] 5 vị trí Chuyên viên kinh doanh Công nghệ sinh học làm việc tại Hồ Chí Minh và Hà Nội

• Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của công ty. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm công việc.

• Lập kế hoạch bán hàng, triển khai các kế hoạch theo chiến lược bán hàng của công ty.

• Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng

• Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Chăm sóc và phát triển tốt các khách hàng của công ty.

• Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước về các ứng dụng và công nghệ mới liên quan đến sản phẩm kinh doanh của công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.

• Các công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.