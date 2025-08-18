Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Mỹ Ân
- Hồ Chí Minh: 59 Đường N8 KDC Jamona city, Phường Phú Thuận, Tp. HCM
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm hiểu, phân tích, xây dựng, cập nhật quản lý thông số kỹ thuật, thông tin sản phẩm của công ty và thị trường, đối thủ
• Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan Sản phẩm, Ứng dụng, Marketing ngành hàng phụ trách; thường xuyên thăm hỏi khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trên toàn khu vực; thực hiện các buổi tư vấn thuyết trình sản phẩm và đào tạo ứng dụng, giải pháp chuyên sâu cho khách hàng; duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác (khách hàng sử dụng – Hãng sản phẩm); triển khai các hoạt động quảng bá như triển lãm thương mại, triển lãm và hội thảo,…để phát triển hoạt động kinh doanh
• Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường
• Áp dụng kiến thức sản phẩm và ứng dụng để khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề của khách hàng khi cần thiết
• Thiết kế bài giảng đào tạo sản phẩm công ty, thông tin sản phẩm đối thủ cạnh tranh và chuẩn bị các bộ Sales Tool cho đội ngũ bán hàng
• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ cho các dự án/ đấu thầu trong khu vực quản lý
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.
• Các công việc chi tiết khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Mỹ Ân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Ân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI