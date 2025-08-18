Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tìm hiểu, phân tích, xây dựng, cập nhật quản lý thông số kỹ thuật, thông tin sản phẩm của công ty và thị trường, đối thủ

• Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan Sản phẩm, Ứng dụng, Marketing ngành hàng phụ trách; thường xuyên thăm hỏi khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trên toàn khu vực; thực hiện các buổi tư vấn thuyết trình sản phẩm và đào tạo ứng dụng, giải pháp chuyên sâu cho khách hàng; duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác (khách hàng sử dụng – Hãng sản phẩm); triển khai các hoạt động quảng bá như triển lãm thương mại, triển lãm và hội thảo,…để phát triển hoạt động kinh doanh

• Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường

• Áp dụng kiến thức sản phẩm và ứng dụng để khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề của khách hàng khi cần thiết

• Thiết kế bài giảng đào tạo sản phẩm công ty, thông tin sản phẩm đối thủ cạnh tranh và chuẩn bị các bộ Sales Tool cho đội ngũ bán hàng

• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ cho các dự án/ đấu thầu trong khu vực quản lý

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.

• Các công việc chi tiết khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn