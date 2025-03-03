Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SMARTBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: (6.000.000 – 8.000.000) + Hoa Hồng - Thử việc 100% lương - Thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000 – 15.000.000/tháng - Tham gia đầy đủ các chế độ theo pháp luật quy định - 14 ngày phép/năm - Ưu đãi học tiếng Anh tại Apollo cho bản thân và các thành viên trong gia đình của nhân viên lên đến 100% - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Giới thiệu về trung tâm, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn khóa học phù hợp

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Sắp xếp các bài kiểm tra xếp lớp và tư vấn khóa học phù hợp

- Đăng ký lớp học cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học

- Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán

- Sắp xếp lớp cho học viên

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nữ

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

- Độ tuổi từ 22 đến 28 (1995 đổ về)

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

- Có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SMARTBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SMARTBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin