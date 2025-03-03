Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: từ 8 - 12 triệu + Hoa hồng doanh số + BHXH Hàng năm có tăng lương. Thưởng theo hiệu quả công việc. Được tham gia BHXH, BHYT, các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking

2. Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm

- Liên hệ giao dịch với các KH, đối tác trực tiếp hoặc văn thư, email, điện thoại theo yêu cầu.

- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Biết viết content (quảng cáo, bài giới thiệu sản phẩm, mạng xã hội) liên quan đến cồn thực phẩm và cồn y tế.

4. Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng để chốt giao dịch

- Xử lý, theo dõi đơn hàng của khách hàng

5. Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc

6. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ 25-45

• Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

• Có kinh nghiệm ít 03 năm làm sales hoặc marketing...

• khả năng Telesales tốt, kỹ năng làm việc nhóm.

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin