Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT
- Hồ Chí Minh: từ 8
- 12 triệu + Hoa hồng doanh số + BHXH Hàng năm có tăng lương. Thưởng theo hiệu quả công việc. Được tham gia BHXH, BHYT, các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking
2. Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm
- Liên hệ giao dịch với các KH, đối tác trực tiếp hoặc văn thư, email, điện thoại theo yêu cầu.
- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao
- Biết viết content (quảng cáo, bài giới thiệu sản phẩm, mạng xã hội) liên quan đến cồn thực phẩm và cồn y tế.
4. Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng để chốt giao dịch
- Xử lý, theo dõi đơn hàng của khách hàng
5. Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc
6. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
• Có kinh nghiệm ít 03 năm làm sales hoặc marketing...
• khả năng Telesales tốt, kỹ năng làm việc nhóm.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI