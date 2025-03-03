Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Minh Long, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty.

- Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng.

- Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java.

- Đã làm việc với các hệ quản trị CSDL: Oracle.

- Ưu tiên các ứng viên:

+ Hiểu biết về Sql, No Sql là lợi thế.

+ Đã tham gia xây dựng các service Restful API trên nền tảng Spring boot.

+ Có kinh nghiệm làm việc quản lý project với Gradle, maven.

+ Có kiến thức khác về Local Cache, Redis Cache, RabbitMQ.

+ Hiểu biết về turning các hệ thống data lớn, các kiến thức bảo mật hệ thống, kiến thức về hệ thống, hạ tầng.

+ Hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng, SMSBanking, MobileBanking, InternetBanking.

- Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc.

- Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới.

- Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập gần 20 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…

Các câu lạc bộ:

+ CLB Cầu lông

+ CLB Bóng đá

+ CLB Yoga

+ CLB Điền kinh

+ CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

