Được thành lập từ năm 2018, hệ thống Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Happy Smile đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều gia đình có con đặc biệt tại Hà Nội và khu vực lân cận. Trải qua chặng đường hơn 6 năm, Happy Smile đã phát triển với 4 cơ sở tại Gia Lâm (Hà Nội) và Ecopark – Văn Giang (Hưng Yên), tạo nên một môi trường can thiệp – giáo dục chuyên biệt, an toàn và chất lượng. Đội ngũ giáo viên – Tận tâm và chuyên môn cao Happy Smile quy tụ đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản trong các chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, Tâm lý – Ngôn ngữ trị liệu, có kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là trái tim yêu nghề, yêu trẻ. Mỗi giáo viên đều làm việc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và thấu hiểu, luôn đồng hành cùng trẻ và phụ huynh trên hành trình phát triển. Định hướng – Lấy sự tiến bộ của trẻ làm trung tâm Triết lý hoạt động của Happy Smile là "Làm việc từ Tâm – Vì sự tiến bộ của trẻ". Mỗi chương trình can thiệp được xây dựng cá nhân hóa, phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng trẻ. Trung tâm chú trọng đến sự đồng hành cùng phụ huynh, giúp cha mẹ hiểu, chia sẻ và cùng trẻ đi qua từng bước tiến bộ. Không chỉ là nơi dạy học, Happy Smile là ngôi nhà thứ hai – nơi trẻ được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội phát huy tối đa khả năng. Uy tín và chất lượng hàng đầu Với tầm nhìn xây dựng Happy Smile trở thành một trong những trung tâm giáo dục hòa nhập hàng đầu tại Hà Nội và khu vực lân cận, chúng tôi cam kết: Chất lượng can thiệp hàng đầu – dựa trên phương pháp khoa học, được kiểm chứng. Môi trường an toàn, nhân văn – nuôi dưỡng sự tự tin và niềm vui học tập của trẻ. Niềm tin và sự an tâm cho phụ huynh – thông qua minh bạch, chia sẻ và gắn kết chặt chẽ. Happy Smile – Đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chia sẻ cùng phụ huynh, kiến tạo tương lai hòa nhập đầy yêu thương.