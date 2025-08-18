Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 009 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Văn Giang, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện can thiệp cá nhân & nhóm cho trẻ đặc biệt (tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, tăng động, khó khăn học tập).
Lập giáo án cá nhân hóa (IEP) dựa trên mục tiêu và khả năng của từng trẻ.
Đánh giá định kỳ tiến bộ của trẻ, viết báo cáo hàng tháng/quý cho phụ huynh.
Trao đổi, tư vấn với phụ huynh về tình hình và định hướng hỗ trợ trẻ tại nhà.
Tham gia các buổi họp chuyên môn, đào tạo nội bộ và sinh hoạt chuyên đề.
Phối hợp với các giáo viên khác, chuyên gia tâm lý/ngôn ngữ để nâng cao hiệu quả can thiệp.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về giờ giấc, an toàn cho trẻ và chuẩn mực nghề nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: Giáo dục đặc biệt, Tâm lý học, Giáo dục mầm non, Ngôn ngữ trị liệu, Công tác xã hội...
Có kinh nghiệm làm việc với trẻ đặc biệt từ 1 năm trở lên (ưu tiên ứng viên đã làm tại trung tâm giáo dục đặc biệt).
Yêu trẻ, kiên nhẫn, trách nhiệm, tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, biết phối hợp và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ/khóa học chuyên môn (ABA, PECS, TEACCH, Âm ngữ trị liệu...).

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 – 15 triệu/tháng (theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng KPI hiệu quả công việc hàng tháng/quý.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo và nâng cao chuyên môn bởi chuyên gia nhiều kinh nghiệm.
Tham gia team building, nghỉ lễ, thưởng tết và các chế độ phúc lợi khác của trung tâm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HA09-SP.3C-06+08 KDT Vinhomes Ocean Park Gia Lâm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

