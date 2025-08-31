Giới thiệu Công ty TNHH SX Hưng Phát

Hưng Phát USA là thương hiệu danh tiếng trong ngành vàng bạc đá quý được thành lập từ năm 1982 tại Mỹ. Sự khẳng định vị thế trong hơn 30 năm hoạt động cùng mục tiêu mở rộng thị trường, phát triển quy mô, năm 2012 Hưng Phát USA đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Trụ sở văn phòng, showroom và xưởng sản xuất của chúng tôi hiện tọa lạc tại số 214 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Không chỉ nổi tiếng về kim cương lẻ, Hưng Phát USA còn khẳng định được tên tuổi của mình với trang sức tự chế tác mang dấu ấn thương hiệu riêng. Xưởng sản xuất quy mô hiện đại tại Hong Kong và Việt Nam, áp dụng công nghệ chế tác tiên tiến bậc nhất trên thế giới Uy tín và trách nhiệm trong kinh doanh chính là nền tảng để Hưng Phát USA phát triển thịnh vượng trong hơn 30 năm qua, và chúng tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực để luôn xứng đáng với sự yêu mến của khách hàng, sự tín nhiệm của đối tác dành cho chúng tôi