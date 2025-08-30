Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 22 Nguyễn Thái Học, P. Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động của phòng Thao tác (OP), đảm bảo tiến độ và hiệu quả xử lý hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu

- Kiểm soát quy trình vận hành hàng ngày: tiếp nhận booking, xử lý chứng từ, khai báo, lấy EDO, theo dõi thông quan và đóng hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan: Sales, Pricing, CS, Khai báo, Kế toán… để đảm bảo thông tin xuyên suốt – đúng tiến độ

- Hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát chất lượng làm việc của nhân viên thao tác; xử lý các tình huống phát sinh về nghiệp vụ và mối quan hệ với hãng tàu, khách hàng, đối tác

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong các vấn đề liên quan đến chính sách điều phối vận hành, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải, khai thuê hải quan…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Logistics, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại…

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý phòng OP hoặc tương đương trong ngành logistics/forwarding

- Biết tiếng Trung; biết thêm tiếng Anh là một lợi thế

- Có tư duy hệ thống, kỹ năng quản lý đội nhóm, giám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng và xử lý sự cố nghiệp vụ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý hàng trái cây (chuối, thanh long, dừa, xoài…), gỗ ván bóc/lạng, hạt nhựa tái sinh

-Chủ động, quyết đoán, có khả năng phối hợp tốt và truyền đạt định hướng rõ ràng cho nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương định kỳ theo hiệu quả công việc

- Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài

- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH – BHYT – BHTN

- Phụ cấp lễ tết, sinh nhật, du lịch, team building hằng năm

- Được đào tạo – nâng cấp kỹ năng quản lý và chuyên môn vận hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

