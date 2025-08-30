Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Ngày đăng tuyển: 30/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33, Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm phát triển đại lý, khách hàng mới duy trì chăm sóc khách hàng cũ
- Giám sát và quản lý nhân viên bán hàng, Triển khai và hỗ trợ NPP thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mại, tiếp thị.
- Theo dõi doanh số, công nợ khách hàng
- Cập nhật thông tin thị trường và ý kiến phản hồi của khách hàng để báo cáo lên cấp trên.
- Lập báo cáo bán hàng theo các tháng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành công việc được giao.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng
- Nhanh nhẹn, trung thực trong công việc
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đèn trang trí, chiếu sáng hoặc hàng tiêu dùng là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7 Triệu + hoa hồng . Tổng Thu nhập lên đến 20 triệu/ 1 tháng.
- Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT...thưởng tháng,lễ tết theo quy định của Công ty
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng, đào tạo chuyên sâu về sản phẩm
- Môi trường nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An

Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Shophouse B3-10, Khu đô thị Vinhome Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

