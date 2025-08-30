Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33, Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

- Tìm kiếm phát triển đại lý, khách hàng mới duy trì chăm sóc khách hàng cũ

- Giám sát và quản lý nhân viên bán hàng, Triển khai và hỗ trợ NPP thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mại, tiếp thị.

- Theo dõi doanh số, công nợ khách hàng

- Cập nhật thông tin thị trường và ý kiến phản hồi của khách hàng để báo cáo lên cấp trên.

- Lập báo cáo bán hàng theo các tháng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành công việc được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng

- Nhanh nhẹn, trung thực trong công việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đèn trang trí, chiếu sáng hoặc hàng tiêu dùng là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7 Triệu + hoa hồng . Tổng Thu nhập lên đến 20 triệu/ 1 tháng.

- Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT...thưởng tháng,lễ tết theo quy định của Công ty

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng, đào tạo chuyên sâu về sản phẩm

- Môi trường nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An

