Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Trần Tấn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua:

• Gọi điện / gửi email từ data công ty (Trang Vàng, TopCV, VietnamWorks...)

• Đăng bài trong các hội nhóm Facebook phù hợp (tuyển dụng, nhân sự, đồng phục...)

• Tự khai thác khách qua Facebook/Zalo cá nhân

• Tư vấn và chốt đơn: đồng phục văn phòng, áo sự kiện, áo lớp, F&B, spa, showroom...

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng

• Cập nhật khách hàng, báo cáo kết quả công việc vào file quản lý

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sale, ưu tiên lĩnh vực thời trang/dịch vụ

• Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng, giao tiếp linh hoạt

• Biết sử dụng Google Sheet, Zalo, Facebook tốt

• Chủ động, tự giác, không chờ lead sẵn

• Có gu thẩm mỹ nhẹ là một lợi thế (để hiểu sản phẩm đồng phục dễ hơn)

Tại Cơ sở sản xuất thời trang Mony Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & chế độ

• Lương cứng: trao đổi theo năng lực

• Hoa hồng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cơ sở sản xuất thời trang Mony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin