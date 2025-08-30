Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH SX Hưng Phát
Ngày đăng tuyển: 30/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2025
Công ty TNHH SX Hưng Phát

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH SX Hưng Phát

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 214 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trách nhiệm công việc:
Kiểm tra, giám sát nhập liệu chứng từ Xuất kho và Nhập kho nguyên vật liệu vào File Báo cáo.
Kiểm tra, giám sát luân chuyển Nguyên Vật Liệu trong nội bộ Công ty (Xuất từ kho cho thợ gia công và nhập ngược lại).
Đảm bảo tính chính xác giá trị vốn (giá thành) để phục vụ cho các báo cáo Nguyên Vật Liệu.
Kiểm tra tình hình thực hiện trong công tác ghi chép chứng từ, ghi nhận Xuất Nhập Tồn kho giữa phòng kế toán và các phòng ban liên quan, chủ động yêu cầu điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
Theo dõi chặt chẽ chứng từ, đảm bảo tính chính xác & đồng nhất giữa Số liệu thực tế, Chứng từ gốc và Số liệu trên file mềm.
Thực hiện kiểm kê công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu sản xuất tham gia kiểm kho hàng hóa cuối tháng.
Tính hao hụt nguyên vật liệu công thợ: Phân bổ chính xác nguyên vật liệu đã tiêu hao vào đối tượng sử dụng (tính hao hụt thợ) để từ đó giúp cho việc tính giá thành được chính xác.
Báo cáo nguyên vật liệu tại công ty.
Các công việc khác của Quản lí và BGĐ điều phối phải tham gia tích cực, nhiệt tình.
Xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc theo trách nhiệm.
Tuân thủ 100% nội quy và tiêu chuẩn 5S của công ty (lịch làm việc, vệ sinh, dọn hàng, đi trễ,...)
Họp và Báo cáo:
Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định của Công ty và điều phối của quản lý.
Tham gia họp định kỳ/ đột xuất Phòng kế toán

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Kế toán, kho
Thành thạo vi tính văn phòng
Trên 2 năm KN
Kỹ năng: Tính giá thành sản phẩm. sử dụng thành thạo excel
Tuổi từ 25-35
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất

Tại Công ty TNHH SX Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận bao gồm lương cứng và KPI/Trách nhiệm
Nhóm tiền trách nhiệm: Tuân thủ quy định, quy trình, báo cáo,…
Nhóm tiền KPI: Đánh giá chuyên môn theo từng bộ phận
Các quyền lợi khác (BHXH, phép năm,…) theo luật định
Chế độ thuộc công đoàn: Sinh nhật, hiếu hỷ,…
Chế độ thưởng đặc biệt: Thưởng cá nhân, thưởng tập thể (Theo tình hình kinh doanh và quyết định cụ thể)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX Hưng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX Hưng Phát

Công ty TNHH SX Hưng Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 214 Lê Thánh Tôn Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

