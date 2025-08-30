Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1185/1/10 Lê Văn Lương, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Chủ động tìm kiếm khách hàng.
Gặp và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là các cửa hàng.
Theo sát khách hàng: Tư vấn, hỗ trợ theo dõi đơn hàng,…
Cập nhật thông tin khách hàng vào data.
Khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo công việc.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên bán hàng thực phẩm.
Có khả năng đàm phán đơn hàng độc lập.
Năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.
Thị trường làm việc: Hồ Chí Minh & toàn quốc
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu
Thu nhập: 20-25 triệu/tháng
Tháng đầu không áp doanh số
Thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kỹ năng chuyên môn.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ theo luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
