Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1185/1/10 Lê Văn Lương, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng.

Gặp và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là các cửa hàng.

Theo sát khách hàng: Tư vấn, hỗ trợ theo dõi đơn hàng,…

Cập nhật thông tin khách hàng vào data.

Khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo công việc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên bán hàng thực phẩm.

Có khả năng đàm phán đơn hàng độc lập.

Năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Thị trường làm việc: Hồ Chí Minh & toàn quốc

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 10 triệu

Thu nhập: 20-25 triệu/tháng

Tháng đầu không áp doanh số

Thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kỹ năng chuyên môn.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

