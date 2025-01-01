Danh sách Công ty >

Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

Thành lập vào năm 2006, trải qua hơn 10 năm hoạt động,Công ty TNHH TM Tân Đồng Phúc hoạt động với tôn chỉ "Luôn đặt lợi ích khách hàng là trên hết" nên công ty đã cố gắng phấn đấu là nhà sản xuất sản phẩm ngành tóc Chuyên nghiệp- Uy tín -Chất lượng Công ty TNHH TM Tân Đồng Phúc chuyên sản xuất các dòng sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp .Với phương châm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, quan tâm đến lợi ích của Salon và người tiêu dùng. Công ty TNHH TM Tân Đồng Phúc đã giới thiệu đến thị trường các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, nhiều chủng lọai phong phú đa dạng và giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nhờ chất lượng sản phẩm và sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng mà công ty đang từng ngày phát triển trên con đường hội nhập, sản phẩm của công ty được tiêu thụ với hệ thống phân phối trãi rộng khắp thị trường cả nước. Hiện Công ty TNHH TM Tân Đồng Phúc vẫn đang tìm kiếm, chọn lọc để tiếp tục sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao cấp hơn và thỏa mãn mọi nhu cầu của thị trường. Đến với chúng tôi khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu bằng cách thông qua website hoặc đến trực tiếp các đại lý, nhà phân phối rộng khắp trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
285 Đường Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM

