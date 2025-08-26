Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P312, nhà N03, đường Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Xuất hóa đơn theo yêu cầu, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.

- Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến kế toán: Hợp đồng, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, theo dõi công nợ của team phụ trách.

- Hạch toán và kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra, đảm bảo tuân thủ quy định kế toán.

- Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp.

- Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận.

- Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hiệu quả hoạt động tài chính của công ty.

- Thực hiện các yêu cầu khác được giao.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp.

- Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán sản xuất.

- Thành thạo các phần mềm kế toán Misa và Microsoft Office.

- Biết tiếng Anh là một thế

- Am hiểu các quy định về thuế và kế toán hiện hành.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Butraco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 14 - 18 Triệu đồng + KPI theo quy định chung của công ty.

- Được cung cấp thiết bị làm việc

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động.

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Butraco Việt Nam

