Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Công ty TNHH TM XD Diệu Long được thành lập ngày 25 tháng 5 năm 2000, đã kinh doanh tại Việt Nam hơn 20 năm, Công ty luôn đặt chữ tín, chất lượng, bền vững lên hàng đầu, luôn phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, an toàn, ân cần. Cùng với sự uy tín về chất lượng cao cũng như hình ảnh, thương hiệu của Công ty Diệu Long, giao công trình cho Diệu Long, chính là sự bảo đảm hoàn công đúng tiến độ, đúng chất lượng. Cùng với đội ngũ thiết kế và xây dựng chuyên nghiệp , tự hào không chuyển nhượng thầu, sử dụng kinh nghiệm kỹ thuật xây dựng phong phú và giám sát công trình chính xác, yêu cầu chất lượng công trình và tiến độ nghiêm khắc, hai mươi năm qua đã nhanh chóng tích lũy được nhiều thành công, phân bố rộng rãi khắp miền Nam, Việt Nam. Nhiều lần hoàn thành công trình của các nhà đầu tư Việt Nam, Đài Loan chuyên nghiệp những công ty danh tiếng và đã lên sàn như: Công ty TNHH Ô tô San Yang Việt Nam, Harvest Industrial Co., Ltd, Công ty TNHH GCM Packing Việt Nam đã trở thành khuôn mẫu trong ngành xây dựng Việt Nam.