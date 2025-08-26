Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu

Mức lương 15 - 250 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô G11 KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 250 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp phù hợp về giá cả, chất lượng, giao hàng và độ tin cậy.

Đàm phán giá, điều kiện giao hàng, gửi báo giá đúng tiến độ dự án , chọn nhà cung cấp, thương lượng giá và tính chi phí.

Làm việc phối hợp với các bộ phận khác.

Với Mức Lương 15 - 250 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ, tốt nghiệp ngành liên quan

Biết tiếng Trung, giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu mua

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15– 25 triệu ( theo năng lực )

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội học hỏi tiếng Trung và kỹ năng văn phòng.

Hưởng đãi ngộ theo chế độ Nhà nước

Hỗ trợ 3 bữa ăn/ngày

Nghỉ phép có lương 1 ngày/tháng

Thưởng chuyên cần: 500.000 ngàn/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

