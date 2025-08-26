Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Mức lương
15 - 250 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô G11 KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 250 Triệu
Tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp phù hợp về giá cả, chất lượng, giao hàng và độ tin cậy.
Đàm phán giá, điều kiện giao hàng, gửi báo giá đúng tiến độ dự án , chọn nhà cung cấp, thương lượng giá và tính chi phí.
Làm việc phối hợp với các bộ phận khác.
Với Mức Lương 15 - 250 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ, tốt nghiệp ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15– 25 triệu ( theo năng lực )
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội học hỏi tiếng Trung và kỹ năng văn phòng.
Hưởng đãi ngộ theo chế độ Nhà nước
Hỗ trợ 3 bữa ăn/ngày
Nghỉ phép có lương 1 ngày/tháng
Thưởng chuyên cần: 500.000 ngàn/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
