Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 87 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Hỗ trợ phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban liên quan đến tài chính – kế toán.
Cùng trưởng phòng kiểm thử hệ thống, viết tài liệu quy trình và hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình chạy thử, phối hợp với đội ngũ kỹ thuật xử lý.
Hỗ trợ nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ triển khai hệ thống.
Tham gia các cuộc họp với đơn vị triển khai phần mềm, ghi nhận và tổng hợp ý kiến.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, MIS hoặc ngành liên quan đến hệ thống thông tin/kế toán doanh nghiệp.
Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
Có đam mê với lĩnh vực công nghệ, phần mềm ERP là một điểm cộng.
Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập: 3 triệu đồng/tháng.
Cơ hội tiếp cận và trực tiếp tham gia triển khai hệ thống ERP hiện đại (Odoo, MISA) – nền tảng quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Được đào tạo và hướng dẫn nâng cao cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc thực tế.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động, khuyến khích sáng tạo và chủ động học hỏi.
Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu và xác nhận thực tập phục vụ cho quá trình tốt nghiệp.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu thể hiện tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
