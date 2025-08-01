Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hẻm 178 Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, Quận 9

Hạch toán tổng hợp: giá thành, chi phí lương, TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước…

Hạch toán tổng hợp: giá thành, chi phí lương, TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước…

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán và chứng từ.

Kết chuyển, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN...).

Quản lý và đào tạo kế toán viên, xây dựng quy trình – chính sách kế toán.

Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, lưu trữ hồ sơ kế toán đúng quy định.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo phần mềm MISA Online và Excel.

Kỹ năng kiểm soát, sắp xếp công việc, làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các phúc lợi khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát

