Tuyển Kế toán tổng hợp CALIBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

CALIBEE
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CALIBEE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CALIBEE

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27 Đường D3, Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

1. Kế toán tổng hợp và đối soát:
- Tổng hợp và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến dịch vụ nền tảng: booking khách hàng, đối soát lương nhân viên, chi phí vật tư, công cụ dụng cụ…
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ: báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ dịch vụ theo từng phân khúc
2. Thiết lập và quản lý bảng giá dịch vụ:
- Phối hợp với bộ phận vận hành để xây dựng và cập nhật bảng giá từng loại dịch vụ: Giá theo khu vực, thời điểm, dịch vụ đặc biệt.
- Đảm bảo cấu trúc giá phản ánh đúng chi phí vận hành và chiến lược lợi nhuận.
- Kiểm soát việc áp dụng giá đúng theo chính sách trong hệ thống đặt dịch vụ.
3. Quản lý sổ sách và kê khai thuế:
- Hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo tài chính năm.
- Kiểm tra chứng từ và hoàn thiện hệ thống lưu trữ theo quy định pháp luật.
- Đề xuất cải tiến quy trình kế toán phù hợp với mô hình nền tảng dịch vụ

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Cử nhân Kế toán
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý tổng hợp
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán
Trung thực, chính xác, chi tiết

Tại CALIBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20-22 triệu.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6
Tham gia đầy đủ các chế độ BH của nhà nước
Review tăng lương 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIBEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIBEE

CALIBEE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

