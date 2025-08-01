Tuyển Kế toán tổng hợp CALIBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Đường D3, Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Kế toán tổng hợp và đối soát:

- Tổng hợp và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến dịch vụ nền tảng: booking khách hàng, đối soát lương nhân viên, chi phí vật tư, công cụ dụng cụ…

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ: báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ dịch vụ theo từng phân khúc

2. Thiết lập và quản lý bảng giá dịch vụ:

- Phối hợp với bộ phận vận hành để xây dựng và cập nhật bảng giá từng loại dịch vụ: Giá theo khu vực, thời điểm, dịch vụ đặc biệt.

- Đảm bảo cấu trúc giá phản ánh đúng chi phí vận hành và chiến lược lợi nhuận.

- Kiểm soát việc áp dụng giá đúng theo chính sách trong hệ thống đặt dịch vụ.

3. Quản lý sổ sách và kê khai thuế:

- Hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm tra chứng từ và hoàn thiện hệ thống lưu trữ theo quy định pháp luật.

- Đề xuất cải tiến quy trình kế toán phù hợp với mô hình nền tảng dịch vụ

Có bằng Cử nhân Kế toán

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý tổng hợp

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán

Trung thực, chính xác, chi tiết

Tại CALIBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20-22 triệu.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Tham gia đầy đủ các chế độ BH của nhà nước

Review tăng lương 1-2 lần/năm

