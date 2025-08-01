Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kế hoạch marketing chiến lược cho các sản phẩm chính: mì ăn liền A‐ONE, bột ngọt, bột canh cao cấp.....

Xây dựng chiến dịch Marketing – kết hợp branding, truyền thông sản phẩm tiêu dùng hàng ngày.

Nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi người dùng, thị trường FMCG và đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp marketing chính xác, hiệu quả.

Phối hợp với team Content, Trade Marketing, Kênh phân phối và Design để đảm bảo tính nhất quán thương hiệu.

Theo dõi KPI chiến dịch như tăng penetration, thị phần, awareness, engagement; chủ động đề xuất tối ưu.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo – giúp sản phẩm A‐ONE nổi bật hơn trên thị trường tiêu dùng Việt Nam.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên trong ngành FMCG / thực phẩm tiêu dùng, từng triển khai chiến dịch cho sản phẩm ăn liền, gia vị.

Tư duy chiến lược – có thể kết nối insight khách hàng với hành động thực thi marketing.

Biết sử dụng công cụ phân tích như Google Analytics, Meta Ads, Google Survey,... Có khả năng phân tích dữ liệu người tiêu dùng.

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt; có khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai chiến dịch.

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực.

Phép năm 12 ngày/1 năm.

Được đào tạo, trao đổi trực tiếp, quyền tham gia vào dự án thực tế như ra mắt sản phẩm mới, chiến dịch tăng thị phần kênh mua lẻ, trade tasting tại siêu thị.

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Hoạt động tập thể nội bộ, du lịch, workshop & training định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

