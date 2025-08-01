Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên từng làm việc với cơ quan thuế, sở ngành).

Am hiểu quy định pháp luật về kế toán – thuế – lao động – thương mại điện tử.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (ưu tiên MISA, FAST, Bravo...).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tốt.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng cuối năm, lương tháng 13, và các chế độ khác theo hiệu quả công việc.

BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo quy định.

Cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng pháp lý kế toán – thuế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao sự minh bạch và chủ động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.