Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Công ty 26 đường 63, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý tài khoản ngân hàng:

Thực hiện và kiểm tra các giao dịch thanh toán qua ngân hàng (chuyển tiền, ủy nhiệm chi, séc) cho nhà cung cấp, đối tác, và các khoản thanh toán nội bộ, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình.

Theo dõi và đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng với sổ sách kế toán của Công ty.

Lập các hồ sơ, thủ tục vay/giải ngân/bảo lãnh ngân hàng theo yêu cầu của Ban Giám đốc và bộ phận tài chính, đảm bảo đầy đủ chứng từ và tuân thủ quy định.

Quản lý các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, và các thỏa thuận khác với ngân hàng.

· Ghi nhận và báo cáo:

Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng vào phần mềm kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định công ty.

Lập các báo cáo dòng tiền, báo cáo tình hình sử dụng các khoản vay, bảo lãnh ngân hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đối chiếu công nợ phải thu, phải trả thông qua ngân hàng.

· Kiểm soát và tuân thủ:

Đảm bảo mọi giao dịch ngân hàng đều có chứng từ gốc hợp lệ, đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.

Phối hợp với các ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh, cập nhật thông tin và các dịch vụ ngân hàng mới.

Tham gia vào quá trình kiểm kê, kiểm toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

· Phối hợp công việc:

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác (Dự án, Cung ứng, Kinh doanh) để nắm bắt thông tin về các giao dịch cần thanh toán/thu hồi qua ngân hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Ngân hàng hoặc Kế toán Tổng hợp có kinh nghiệm sâu về giao dịch ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong ngành xây lắp, xây dựng, hoặc năng lượng.

Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Am hiểu về các quy định, quy trình giao dịch ngân hàng hiện hành.

Kỹ năng: Thành thạo sử dụng phần mềm kế và các công cụ tin học văn phòng (đặc biệt là Excel). Kỹ năng làm việc với số liệu, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi cạnh tranh.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG

