Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CROSS LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà C.T, số 56 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty

- Được Công ty hỗ trợ data danh sách Khách hàng và có thể tự tìm kiếm thêm để gia tăng cơ hội hiệu quả

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Sea & Air freight và mở rộng thị trường

- Phối hợp với CS, kế toán để theo dõi lô hàng

- Báo cáo tình hình Sales mỗi tháng

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

- Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực Sales, ưu tiên trong ngành logistics

- Nhiệt tình, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc cao

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel

- Ưu tiên biết tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH CROSS LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh gồm Lương cơ bản + Hoa hồng kinh doanh.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN. Hưởng mức đóng BHXH từ 80% - 100% + BHSK

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thưởng chuyên cần mỗi tháng + thưởng lương tháng 13 + thưởng KPI

- Tổ chức sinh nhật theo từng kỳ cho nhân viên + trà sữa tiệc nhẹ trong các dịp lễ

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý sau 6 -12 tháng làm việc đạt kết quả tốt

- Được đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên nghiệp

- Được tham gia các kỳ nghỉ mát hằng năm, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CROSS LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin