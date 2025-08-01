Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty Cổ phần Sinh học SOFa

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Thích Bửu Đăng, phường Hạnh Thông, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lên chiến lược và triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook/Tiktok/... cho sản phẩm nông nghiệp.
- Thực hiện testing A/B nhiều nhóm quảng cáo, nhiều tệp đối tượng khác nhau để tìm ra công thức tối ưu.
- Theo dõi, phân tích dữ liệu chi tiết để scale chiến dịch hiệu quả và bền vững.
- Kết hợp cùng đội content để xây dựng nội dung, hình ảnh, video thu hút đúng insight khách hàng.
- Cập nhật liên tục các xu hướng và chính sách mới của Meta để tối ưu chi phí quảng cáo.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
Cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kỹ năng:
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads, ưu tiên có kinh nghiệm scale
- Hiểu biết về phễu chuyển đổi, hành vi người dùng và tệp khách hàng ngành nông nghiệp là một lợi thế.
- Thành thạo việc sử dụng Business Manager, Ads Library, Google Sheet phân tích data.
- Chủ động, chịu trách nhiệm cao với kết quả quảng cáo.
3. Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
4. Yêu cầu khác:
- Giới tính: Không yêu cầu.
- Độ tuổi: 22 – 28.
- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Sinh học SOFa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng doanh số + Thưởng động lực.
- Thử việc 1-2 tháng, nhận 85% lương cơ bản.
- Thưởng và các chế độ khác:
+ Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty.
+ Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, ....
+ 12 ngày phép/năm.
+ Nghỉ thứ 7 cuối cùng của tháng.
+ Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sinh học SOFa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sinh học SOFa

Công ty Cổ phần Sinh học SOFa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Thích Bửu Đăng, phường 1, Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

