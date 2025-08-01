Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Thích Bửu Đăng, phường Hạnh Thông, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lên chiến lược và triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook/Tiktok/... cho sản phẩm nông nghiệp.

- Thực hiện testing A/B nhiều nhóm quảng cáo, nhiều tệp đối tượng khác nhau để tìm ra công thức tối ưu.

- Theo dõi, phân tích dữ liệu chi tiết để scale chiến dịch hiệu quả và bền vững.

- Kết hợp cùng đội content để xây dựng nội dung, hình ảnh, video thu hút đúng insight khách hàng.

- Cập nhật liên tục các xu hướng và chính sách mới của Meta để tối ưu chi phí quảng cáo.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kỹ năng:

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads, ưu tiên có kinh nghiệm scale

- Hiểu biết về phễu chuyển đổi, hành vi người dùng và tệp khách hàng ngành nông nghiệp là một lợi thế.

- Thành thạo việc sử dụng Business Manager, Ads Library, Google Sheet phân tích data.

- Chủ động, chịu trách nhiệm cao với kết quả quảng cáo.

3. Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

4. Yêu cầu khác:

- Giới tính: Không yêu cầu.

- Độ tuổi: 22 – 28.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Sinh học SOFa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng doanh số + Thưởng động lực.

- Thử việc 1-2 tháng, nhận 85% lương cơ bản.

- Thưởng và các chế độ khác:

+ Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty.

+ Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, ....

+ 12 ngày phép/năm.

+ Nghỉ thứ 7 cuối cùng của tháng.

+ Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sinh học SOFa

