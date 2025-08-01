Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 842/1/33 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết bài giới thiệu dự án bất động sản

- Nhập dữ liệu dự án

- Cập nhật giá dự án

- Cập nhật doanh nghiệp

- Up video lên youtube và cafeland

- Cập nhật Album ảnh nhà mẫu, tiến độ về dự án.

- Hỗ trợ Dự án: Map quy hoạch, mặt cắt và bảng giá dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Báo chí, Truyền Thông, bất động sản - Đam mê lĩnh vực Báo chí, Bất động sản

• Kinh nghiệm:

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, bất động sản được ưu tiên tuyển dụng.

- Có Trách nhiệm, trung thực, cẩn thận.

- Có động lực mục tiêu phấn đấu để phát triển nghề nghiệp

- Giao tiếp tốt, chăm chỉ, chịu học hỏi,khă năng chịu áp lực công việc cao,…

Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ (Lương cơ bản + Lương KPI + Nhuận bút + thưởng + phụ cấp cơm trưa.

- Lương KPI cao nhất tháng sẽ thưởng nóng theo qui định.

- Phúc lợi: Quà sinh nhật, quà Tết Nguyên đán, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ VN 20/10, quà cưới, thăm hỏi…

- Dịch vụ thể thao miễn phí hằng tuần cho CBNV giao lưu, rèn luyện sức khỏe

- Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác...

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng trên cơ sở hợp tác, chia sẻ và cùng nhau phát triển.

- Cơ hội đào tạo nâng cao về chuyên môn, kỹ năng lập kế hoạch công việc

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

