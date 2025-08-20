Giới thiệu THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD

Joy Reap Vietnam là công ty FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) của JOY REAP METAL PTE LTD có trụ sở chính tại Singapore. Joy Reap là thương hiệu quốc tế của Tập đoàn Liamtron & Zxh Trung Quốc. Tập đoàn Liamtron & Zxh là doanh nghiệp Sản xuất và Thương mại tích hợp bán và chế biến thép không gỉ, tọa lạc tại trung tâm thương mại thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc - trung tâm buôn bán kim loại Foshan Lanshi (Quốc tế). Tập đoàn Liamtron & Zxh là đại lý cốt lõi của Lisco, Yongjin, Fujian Hongwang và là đối tác chiến lược với Tsingshan, cũng hợp tác với Tisco, Baosteel, Jisco và Benxi Steel, cung cấp các loại thép cuộn và tấm thép không gỉ khác nhau. Năm 2020, mạng lưới bán hàng quốc tế của chúng tôi phủ rộng trên 25 Quốc gia, sản lượng tiêu thụ thép không gỉ hàng năm đạt hơn 1 triệu tấn, Doanh thu trên 2,13 Tỷ USD (Tương đương với VND: 46 nghìn tỷ Đồng)