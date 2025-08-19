Tuyển Kế toán tổng hợp THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD

Mức lương 600 - 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Lê Hiến Mai, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thanh toán với NCC /Use Suppliers to check and monitor payment paperwork

Theo dõi, quản lý các khoản vay nước ngoài/Review and oversee foreign loans

Thực các yêu cầu khác theo nhu cầu quản lý/Execute additional tasks in accordance with management expectations.

Được cấp số điện thoại và laptop theo sự trang bị của Công ty/Provided with a phone number and laptop according to the company's equipment

3.Bảo hiểm/InsuranceInsurance: Được đóng full 100% BHXH, BHYT, BHTN/Fully paid 100% social insurance, health insurance, unemployment insurance

Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi trở thành Nhân viên chính thức/Time to pay social insurance, health insurance, unemployment insurance: After becoming a full-time employee

