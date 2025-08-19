Tuyển Kế toán tổng hợp THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD
Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14 Lê Hiến Mai, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 600 - 700 USD
Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thanh toán với NCC /Use Suppliers to check and monitor payment paperwork
Theo dõi, quản lý các khoản vay nước ngoài/Review and oversee foreign loans
Thực các yêu cầu khác theo nhu cầu quản lý/Execute additional tasks in accordance with management expectations.
Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp số điện thoại và laptop theo sự trang bị của Công ty/Provided with a phone number and laptop according to the company's equipment
3.Bảo hiểm/InsuranceInsurance: Được đóng full 100% BHXH, BHYT, BHTN/Fully paid 100% social insurance, health insurance, unemployment insurance
Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi trở thành Nhân viên chính thức/Time to pay social insurance, health insurance, unemployment insurance: After becoming a full-time employee
Cách Thức Ứng Tuyển Tại THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD
