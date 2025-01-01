Công việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)-
Có 16 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Xem nhanh
Hạn nộp: 06/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 15 Triệu
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 65 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công Ty Cổ Phần Jet24 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Hạn nộp: 29/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Xem nhanh
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm