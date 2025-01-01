Tất cả địa điểm
Công việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

-

Có 16 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Singapore Airlines
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Singapore Airlines làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Singapore Airlines
Hạn nộp: 06/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Aivivu
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Aivivu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 65 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jet24
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công Ty Cổ Phần Jet24 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Jet24
Hạn nộp: 29/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

