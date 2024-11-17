Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập kế hoạch bán hàng phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty.

-Phân tích thị trường, định vị sản phẩm (tours, MICE, team building, gala dinner, khách sạn, visa).

-Đề xuất chiến lược bán hàng và các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.

-Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng.

-Đặt KPI, giám sát và hỗ trợ đội ngũ đạt được mục tiêu doanh số.

-Đánh giá hiệu suất làm việc và xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên.

-Phát triển mối quan hệ với các đối tác B2B như công ty du lịch, khách sạn, hãng hàng không.

-Mở rộng thị trường B2C với các gói tour hấp dẫn và chính sách chăm sóc khách hàng.

-Duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua dịch vụ chuyên nghiệp.

-Theo dõi tình hình kinh doanh, phân tích hiệu quả và đưa ra giải pháp cải thiện.

-Đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định của công ty và pháp luật.

-Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác (marketing, điều hành tour, chăm sóc khách hàng) để tối ưu hóa hoạt động bán hàng.

-Báo cáo định kỳ về doanh thu, thị trường, và hiệu quả kinh doanh cho Ban lãnh đạo.

-Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên phân tích dữ liệu và phản hồi từ thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Marketing hoặc các ngành liên quan.

-Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Manager, ưu tiên trong lĩnh vực du lịch hoặc lữ hành.

-Có kinh nghiệm phát triển và quản lý kênh bán hàng B2B và B2C là một lợi thế.

-Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.

-Khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh và phân tích thị trường.

-Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

-Sử dụng thành thạo MS Office, Google Drive

-Tinh thần trách nhiệm, quyết đoán và chủ động trong công việc.

-Khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu doanh số.

-Đam mê với ngành du lịch và phát triển thương hiệu.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng hấp dẫn + thưởng doanh số + các khoản phúc lợi khác.

-Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

-Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng và thăng tiến.

-Cơ hội trở thành một phần trong đội ngũ phát triển thương hiệu Vitamin Go.

-Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

-Thưởng Lễ/ Tết - Du lịch hằng năm cùng công ty (nội địa/ quốc tế).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI

