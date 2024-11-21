Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Aivivu
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Aivivu

Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại Công ty Cổ phần Aivivu

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Xử lý các giao dịch bán hàng và lưu trữ hồ sơ tài chính liên quan đến hoạt động bán vé máy bay và tour du lịch
Theo dõi và ghi nhận doanh thu từ việc bán các vé máy bay và các dịch vụ liên quan cùng gói tour, dịch vụ du lịch
Lập và kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến bán hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng và đối tác
Lập báo cáo bán hàng định kỳ (ngày/tuần/tháng)
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tư vấn giá vé máy bay và tour và các chính sách bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính trong hoạt động bán hàng

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng
Có kỹ năng bán hàng cơ bản, khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành du lịch

Tại Công ty Cổ phần Aivivu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kế toán và du lịch
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Aivivu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Aivivu

Công ty Cổ phần Aivivu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 8/16 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-5-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254771
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Singapore Airlines
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Singapore Airlines làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Singapore Airlines
Hạn nộp: 06/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Aivivu
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Aivivu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Hạn nộp: 30/10/2025
Khánh Hòa Còn 42 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Singapore Airlines
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Singapore Airlines làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Singapore Airlines
Hạn nộp: 06/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Aivivu
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Aivivu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công Ty Cổ Phần Jet24 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Jet24
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Aivivu
5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm