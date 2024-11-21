Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại Công ty Cổ phần Aivivu
- Hà Nội: 95H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Xử lý các giao dịch bán hàng và lưu trữ hồ sơ tài chính liên quan đến hoạt động bán vé máy bay và tour du lịch
Theo dõi và ghi nhận doanh thu từ việc bán các vé máy bay và các dịch vụ liên quan cùng gói tour, dịch vụ du lịch
Lập và kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến bán hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng và đối tác
Lập báo cáo bán hàng định kỳ (ngày/tuần/tháng)
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tư vấn giá vé máy bay và tour và các chính sách bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính trong hoạt động bán hàng
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng
Có kỹ năng bán hàng cơ bản, khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành du lịch
Tại Công ty Cổ phần Aivivu Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kế toán và du lịch
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Aivivu
