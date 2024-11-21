Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Xử lý các giao dịch bán hàng và lưu trữ hồ sơ tài chính liên quan đến hoạt động bán vé máy bay và tour du lịch

Theo dõi và ghi nhận doanh thu từ việc bán các vé máy bay và các dịch vụ liên quan cùng gói tour, dịch vụ du lịch

Lập và kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến bán hàng

Đối chiếu công nợ với khách hàng và đối tác

Lập báo cáo bán hàng định kỳ (ngày/tuần/tháng)

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tư vấn giá vé máy bay và tour và các chính sách bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính trong hoạt động bán hàng

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng

Có kỹ năng bán hàng cơ bản, khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành du lịch

Tại Công ty Cổ phần Aivivu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kế toán và du lịch

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Aivivu

