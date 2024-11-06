Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 530 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận các cuộc gọi hoặc email của khách hàng để tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có nhu cầu về vé máy bay, Visa, passport, tư vấn điều kiện xuất/nhập cảnh.

- Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp/tập đoàn, công ty du lịch

- Cập nhật các chính sách giá vé của hãng, các đường bay mới để tư vấn, thiết lập hành trình theo yêu cầu của khách.

- Xử lý các yêu cầu của khách hàng có liên quan đến đặt chỗ và dịch vụ hỗ trợ như check – in online, hành lý, hỗ trợ thay đổi vé, hoàn vé.

- Cập nhật các chặng bay mới, chương trình, chính sách của hãng để thông tin đến khách hàng.

- Quản lý danh mục khách hàng được phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học các ngành về quản trị kinh doanh, du lịch lữ hành, ngôn ngữ Anh hoặc các ngành có liên quan.

- Có định hướng công việc rõ ràng. Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Có hiểu biết về nghiệp vụ vé máy bay, hệ thống đặt giữ chỗ, tính giá, xuẩt vé

-Có kinh nghiệm bán vé, hoặc đã học nghiệp vụ bán vé máy bay, kinh nghiệm trong ngành du lịch, ngoại ngữ, tin học, quản trị kinh doanh là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, thuyết trình tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng học hỏi và phát triển tự thân tốt.

- Tiếng anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (từ 8tr - 10tr) + Thưởng, Phụ cấp (Thu nhập không giới hạn theo năng lực)

- Ngoài ra có thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng khác.

- Được tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

- Xét tăng lương hàng năm hoặc bất cứ lúc nào theo năng lực.

- Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định.

- Được trang bị các dụng cụ làm việc như máy tính, điện thoại, ...

- Một vài chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

