Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 530 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận các cuộc gọi hoặc email của khách hàng để tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có nhu cầu về vé máy bay, Visa, passport, tư vấn điều kiện xuất/nhập cảnh.
- Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp/tập đoàn, công ty du lịch
- Cập nhật các chính sách giá vé của hãng, các đường bay mới để tư vấn, thiết lập hành trình theo yêu cầu của khách.
- Xử lý các yêu cầu của khách hàng có liên quan đến đặt chỗ và dịch vụ hỗ trợ như check – in online, hành lý, hỗ trợ thay đổi vé, hoàn vé.
- Cập nhật các chặng bay mới, chương trình, chính sách của hãng để thông tin đến khách hàng.
- Quản lý danh mục khách hàng được phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học các ngành về quản trị kinh doanh, du lịch lữ hành, ngôn ngữ Anh hoặc các ngành có liên quan.
- Có định hướng công việc rõ ràng. Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Có hiểu biết về nghiệp vụ vé máy bay, hệ thống đặt giữ chỗ, tính giá, xuẩt vé
-Có kinh nghiệm bán vé, hoặc đã học nghiệp vụ bán vé máy bay, kinh nghiệm trong ngành du lịch, ngoại ngữ, tin học, quản trị kinh doanh là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, thuyết trình tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng học hỏi và phát triển tự thân tốt.
- Tiếng anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (từ 8tr - 10tr) + Thưởng, Phụ cấp (Thu nhập không giới hạn theo năng lực)
- Ngoài ra có thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng khác.
- Được tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
- Xét tăng lương hàng năm hoặc bất cứ lúc nào theo năng lực.
- Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước.
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định.
- Được trang bị các dụng cụ làm việc như máy tính, điện thoại, ...
- Một vài chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH BEYOND TOURS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1,. TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-book-ve-may-bay-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243059
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Singapore Airlines
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Singapore Airlines làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Singapore Airlines
Hạn nộp: 06/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Aivivu
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Aivivu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Singapore Airlines
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Singapore Airlines làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Singapore Airlines
Hạn nộp: 06/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Aivivu
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty Cổ phần Aivivu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Aivivu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất