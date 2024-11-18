Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 157 Hồ Nghinh, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp đặt và xử lý vé lẻ, vé đoàn phục vụ cho bộ phận kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, đề xuất, quảng bá thưởng hiệu/sản phẩm/dịch vụ/chương trình chung của công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ 7-10 triệu/tháng tùy theo năng lực, đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Luật

- Lương theo kết quả kinh doanh hấp dẫn

- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.

- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực

- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.

- Du lịch, team building hàng năm.

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.