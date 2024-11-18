Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 157 Hồ Nghinh, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp đặt và xử lý vé lẻ, vé đoàn phục vụ cho bộ phận kinh doanh
- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, đề xuất, quảng bá thưởng hiệu/sản phẩm/dịch vụ/chương trình chung của công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ 7-10 triệu/tháng tùy theo năng lực, đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Luật
- Lương theo kết quả kinh doanh hấp dẫn
- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.
- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực
- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

