Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193/25 Nguyễn Đình Chính, P11, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Tìm kiếm đại lý, giới thiệu, tư vấn, đàm phán để khách hàng sử dụng dịch vụ vé máy bay và các dịch vụ khác của Công ty
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt xuất vé
- Thực hiện các chương trình PR
- Marketing nhằm giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty đến khách hàng.
- Đề xuất các phương án, kế hoạch kinh doanh lên Ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.
- Chăm sóc Đại lý sau khi đưa về theo quy trình của Công ty

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về ngành vé máy bay, thị trường vé, Biết sử dụng các phần mềm xuất vé là một lợi thế (1A, 1S, các hãng hàng không giá rẻ,...) và các công việc liên quan đến vé máy bay.
- Có kinh nghiệm bán vé máy bay trong lĩnh vực sales vé,sales tour, sales khách sạn
- Có chứng chỉ nghiệp vụ hàng không là một lợi thế
- Nhiệt tình, có trách nhiệm và đam mê công việc sale vé, book vé.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng tổ chức, sắp xếp quản lý công việc khoa học, hiệu quả, cầu tiến trong công việc
- Bằng cấp: từ Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường năng động, khả năng phát triển bản thân cao, năng lượng trẻ và vui vẻ
- Hưởng thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân
- Tiếp cận với khoa học công nghệ mới nhất về nghành vé - du lịch , được training các kỹ năng - khóa học phát triển bản thân
- Thường xuyên công ty tổ chức tiệc party, du lịch
- Đóng Bảo Hiểm XH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 193/25 Nguyễn Đình Chính , P11, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

