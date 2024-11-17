Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 633 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, cung cấp thông tin cụ thể cho khách hàng về các chuyển bay nội địa và quốc tế
Thu thập thông tin thị trường, đánh giá, cập nhật khách hàng, giá cả, đối thủ cạnh tranh...
Phát triển hệ thống đại lý \
Đề xuất các phương án để thúc đẩy doanh số, nâng cao hiệu quả marketing.
Báo cáo theo tuần, tháng, năm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Kinh tế, Marketing ...
Có kinh nghiệm dưới 1 năm sales dịch vụ.
Thành thạo các kỹ năng vi tính bao gồm Tin học văn phòng (PowerPoint, Excel, Word...).
Nhiệt tình, năng động, có khả năng truyền đạt, thuyết phục tốt.
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; hiểu biết các công cụ Sale online là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 20.000.000 vnđ
Lương tháng 13
Được đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Nghỉ Lễ, Tết theo lịch Nhà nước; thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty
Được đào tạo thường xuyên bài bản về nghiệp vụ vé máy bay
Được mua vé máy bay cho bản thân và gia đình với giá ưu đãi
Du lịch hàng năm, Teambuilding hàng quý
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 633 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

