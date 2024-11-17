Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 633 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, cung cấp thông tin cụ thể cho khách hàng về các chuyển bay nội địa và quốc tế

Thu thập thông tin thị trường, đánh giá, cập nhật khách hàng, giá cả, đối thủ cạnh tranh...

Phát triển hệ thống đại lý \

Đề xuất các phương án để thúc đẩy doanh số, nâng cao hiệu quả marketing.

Báo cáo theo tuần, tháng, năm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Kinh tế, Marketing ...

Có kinh nghiệm dưới 1 năm sales dịch vụ.

Thành thạo các kỹ năng vi tính bao gồm Tin học văn phòng (PowerPoint, Excel, Word...).

Nhiệt tình, năng động, có khả năng truyền đạt, thuyết phục tốt.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; hiểu biết các công cụ Sale online là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 20.000.000 vnđ

Lương tháng 13

Được đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ Lễ, Tết theo lịch Nhà nước; thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty

Được đào tạo thường xuyên bài bản về nghiệp vụ vé máy bay

Được mua vé máy bay cho bản thân và gia đình với giá ưu đãi

Du lịch hàng năm, Teambuilding hàng quý

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI XANH

