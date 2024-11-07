Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công Ty Cổ Phần Jet24 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Jet24
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại Công Ty Cổ Phần Jet24

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32 Đặng Tiến Đông, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Đặt chỗ, xuất vé và những công việc liên quan đến nghiệp vụ vé Nội địa / Quốc tế
- Tiếp nhận, giải đáp và tư vấn thông tin về vé máy bay cũng như lĩnh vực hàng không theo nhu cầu của khách hàng.
- Đảm nhiệm những công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng vé do công ty giao phó.
- Làm việc với khách hàng qua các hình thức: Trực tiếp, Điện thoại, Email, SMS và một số kênh Chat trực tuyến.
- Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, năng động. Có cơ hội nâng cao nghiệp vụ, thăng tiến, doanh số cao.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.
- Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, hình thức ưa nhìn.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Jet24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + % Doanh số + Thưởng hấp dẫn.
- Được đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng mềm
- Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Chính sách thưởng tháng lương thứ 13,14 ++, sinh nhật ...
- Ngày nghỉ lễ tết, hiếu, hỉ theo quy định nhà nước
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở; luôn được tạo điều kiện tốt để phát triển bản thân và các kỹ năng cần thiết cho công việc
- Thường xuyên được tham gia các hoạt động nội bộ và hoạt động ngoại khóa của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Jet24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

