Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công Ty Cổ Phần Jet24 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 Đặng Tiến Đông, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Đặt chỗ, xuất vé và những công việc liên quan đến nghiệp vụ vé Nội địa / Quốc tế

- Tiếp nhận, giải đáp và tư vấn thông tin về vé máy bay cũng như lĩnh vực hàng không theo nhu cầu của khách hàng.

- Đảm nhiệm những công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng vé do công ty giao phó.

- Làm việc với khách hàng qua các hình thức: Trực tiếp, Điện thoại, Email, SMS và một số kênh Chat trực tuyến.

- Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, năng động. Có cơ hội nâng cao nghiệp vụ, thăng tiến, doanh số cao.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.

- Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, hình thức ưa nhìn.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Jet24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + % Doanh số + Thưởng hấp dẫn.

- Được đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng mềm

- Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Chính sách thưởng tháng lương thứ 13,14 ++, sinh nhật ...

- Ngày nghỉ lễ tết, hiếu, hỉ theo quy định nhà nước

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở; luôn được tạo điều kiện tốt để phát triển bản thân và các kỹ năng cần thiết cho công việc

- Thường xuyên được tham gia các hoạt động nội bộ và hoạt động ngoại khóa của công ty

