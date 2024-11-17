Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Tư vấn, bán hàng
Tham gia xây dựng mạng lưới nhà cung cấp (land, phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cộ...) để có nguồn sản phẩm đầu vào đa dạng, luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng
Đàm phán với các nhà cung cấp (phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cộ...) để có giá tốt
Cập nhật các chương trình mới, giá cả, chính sách khuyến mại của liên minh, đại lý... để phổ biến cho thành viên phòng kinh doanh và tư vấn cho khách hàng.
Đề xuất cho lãnh đạo các sản phẩm mới
Điều hành tour khách lẻ, khách đoàn
Xây dựng sản phẩm combo/ tour trọn gói theo nhu cầu phát sinh của khách hàng
Tham gia đào tạo, hướng dẫn nhân sự phòng kinh doanh về sản phẩm
Tham gia trực các kênh giao tiếp với khách hàng như: hotline, facebook, zalo, email... nếu được yêu cầu
Phối hợp với đội Marketing để thu thập, cập nhật thông tin khách hàng, triển khai các sản phẩm và điều phối các thành viên phòng kinh doanh sử dụng thông tin khách hàng do đội Marketing mang về một cách hiệu quả.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở các hội, nhóm online và các kênh offline
Tìm kiếm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và các khách hàng offline
Nắm rõ nghiệp vụ, sản phẩm, quy trình làm việc để giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm chốt đơn và giữ khách hàng tiềm năng
Các công việc khác theo yêu cầu người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực du lịch
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng và chốt đơn
Có kinh nghiệm làm điều hành tour
Có kinh nghiệm điều hành tour quốc tế là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế
Kiên nhẫn và khả năng xử lý khi bị từ chối.
Trình bày thông tin sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Đã có kinh nghiệm làm online là một lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch trở lên.
Trung thực, chính trực, tử tế là điều kiện để bạn có thể hòa nhập với chúng tôi.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 7-15 triệu/ tháng (tùy năng lực).
Thưởng doanh số theo chính sách của công ty.
Có chính sách đãi ngộ đặc biệt nếu có đóng góp vượt trội và bền vững cho công ty
Phụ cấp trực ca (nếu có trực)
Review lương sau 6 tháng
Đóng BHXH theo qui định.
Lễ, tết được nghỉ theo lịch Nhà nước.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại...
Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

