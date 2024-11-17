Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Tư vấn, bán hàng

Tham gia xây dựng mạng lưới nhà cung cấp (land, phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cộ...) để có nguồn sản phẩm đầu vào đa dạng, luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng

Đàm phán với các nhà cung cấp (phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cộ...) để có giá tốt

Cập nhật các chương trình mới, giá cả, chính sách khuyến mại của liên minh, đại lý... để phổ biến cho thành viên phòng kinh doanh và tư vấn cho khách hàng.

Đề xuất cho lãnh đạo các sản phẩm mới

Điều hành tour khách lẻ, khách đoàn

Xây dựng sản phẩm combo/ tour trọn gói theo nhu cầu phát sinh của khách hàng

Tham gia đào tạo, hướng dẫn nhân sự phòng kinh doanh về sản phẩm

Tham gia trực các kênh giao tiếp với khách hàng như: hotline, facebook, zalo, email... nếu được yêu cầu

Phối hợp với đội Marketing để thu thập, cập nhật thông tin khách hàng, triển khai các sản phẩm và điều phối các thành viên phòng kinh doanh sử dụng thông tin khách hàng do đội Marketing mang về một cách hiệu quả.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở các hội, nhóm online và các kênh offline

Tìm kiếm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và các khách hàng offline

Nắm rõ nghiệp vụ, sản phẩm, quy trình làm việc để giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm chốt đơn và giữ khách hàng tiềm năng

Các công việc khác theo yêu cầu người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực du lịch

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng và chốt đơn

Có kinh nghiệm làm điều hành tour

Có kinh nghiệm điều hành tour quốc tế là lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế

Kiên nhẫn và khả năng xử lý khi bị từ chối.

Trình bày thông tin sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Đã có kinh nghiệm làm online là một lợi thế

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch trở lên.

Trung thực, chính trực, tử tế là điều kiện để bạn có thể hòa nhập với chúng tôi.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 7-15 triệu/ tháng (tùy năng lực).

Thưởng doanh số theo chính sách của công ty.

Có chính sách đãi ngộ đặc biệt nếu có đóng góp vượt trội và bền vững cho công ty

Phụ cấp trực ca (nếu có trực)

Review lương sau 6 tháng

Đóng BHXH theo qui định.

Lễ, tết được nghỉ theo lịch Nhà nước.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.

Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại...

Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin