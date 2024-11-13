Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà

Bán vé máy bay (Ticketing/Booker)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GP Invest 170 Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận cuộc gọi vào/ thực hiện cuộc gọi ra nhằm tiếp nhận và phối hợp xử lý yêu cầu booking đặt phòng, đặt chỗ của khách hàng VIP theo đúng thời gian cam kết.
Chủ động và linh hoạt phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xử lý than phiền/khiếu nại của khách hàng VIP.
Thực hiện các chương trình chăm sóc định kỳ nhằm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng VIP và đối tác về sản phẩm dịch vụ của UrBox hoặc chương trình khuyến mãi phát sinh.
Tham gia xây dựng kịch bản gọi điện, quy trình vận hành trong quá trình làm việc.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo trong công ty.
Hỗ trợ các công việc khác theo điều phối của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Có kinh nghiệm và trải nghiệm về dịch vụ Premium Services (Ẩm thực cao cấp / Dịch vụ sân bay / Du lịch/ Giải trí Khách sạn/ Spa/ Golf)
Có kinh nghiệm và trải nghiệm về dịch vụ Premium Services
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên về ngành Du lịch – Khách sạn, Hàng không hoặc CSKH VIP tại các công ty.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 2 năm
trở lên về ngành Du lịch – Khách sạn, Hàng không hoặc CSKH VIP tại các công ty.
Phát âm chuẩn và giao tiếp rõ ràng.
Khả năng nắm bắt tâm lý và xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén đối với Khách hàng VIP.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trọng công việc
Tinh thần cầu tiến. Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn
BHXH full lương
Phụ cấp quà tặng hấp dẫn
Thẻ bảo hiểm Bảo Việt
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Happy Hour hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà

Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - tòa nhà GP Invest - 170 Đê La Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

