Công việc Biên phiên dịch tiếng Trung-
Có 14 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Các thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang có nhu cầu cao trong việc tuyển biên phiên dịch tiếng Trung, với mức lương trung bình từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nhiều công ty sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có kỹ năng ngoại ngữ, chuyên ngành cao và giao tiếp, đàm phán tốt.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc biên phiên dịch tiếng Trung
Biên phiên dịch tiếng Trung là công việc chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Trong đó, biên dịch là quá trình chuyển đổi văn bản, còn phiên dịch là việc chuyển đổi lời nói trực tiếp các cuộc hội thảo, hội nghị, buổi gặp mặt….
Nghề biên phiên dịch tiếng Trung đóng vai trò cầu nối quan trọng trong giao tiếp và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Họ đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác, đầy đủ và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và xã hội giữa hai nước.
Trong bối cảnh Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan, thị trường tuyển biên phiên dịch tiếng Trung đang rất sôi động. Các cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Trung, du học sinh Trung Quốc hoặc người lao động có chứng chỉ tiếng Trung có thể tìm kiếm cơ hội việc làm không chỉ trong các công ty xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn mà còn trong các tổ chức phi chính phủ, văn phòng công chứng và cơ quan ngoại giao.
Đặc biệt, xu hướng tuyển biên phiên dịch tiếng Trung tự do cho các dự án ngắn hạn và dài hạn cũng mở ra nhiều cơ hội cho những ai muốn linh hoạt trong công việc và thu nhập.
2. Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng Trung
Thông thường, mức lương trung bình khi tuyển biên phiên dịch tiếng Trung dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt, những người có kỹ năng chuyên môn cao hoặc làm việc trong các lĩnh vực đặc thù như pháp luật hay xây dựng có thể nhận mức lương từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.
Mức lương chênh lệch này thể hiện giá trị và sự chuyên môn hóa của từng biên phiên dịch trong thị trường lao động.
Mức lương theo nhu cầu
|
Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Phiên dịch tiếng Trung
(Biết biên dịch)
|
15.000.000 - 20.000.000
|
Biên dịch tiếng Trung
(Biết phiên dịch)
|
10.000.000 - 15.000.000
|
Biên phiên dịch tiếng Trung
|
17.000.000 - 40.000.000
3. Phân biệt biên dịch và phiên dịch tiếng Trung
Phiên dịch và biên dịch, mặc dù đều liên quan đến việc chuyển đổi ngôn ngữ nhưng lại có những đặc điểm riêng biệt và yêu cầu khác nhau về kỹ năng. Trong khi phiên dịch tập trung vào việc chuyển đổi lời nói trong thời gian thực, biên dịch thường liên quan đến việc dịch văn bản, yêu cầu độ chính xác cao hơn về ngữ nghĩa và ngữ pháp.
|
Tiêu chí
|
Phiên dịch
|
Biên dịch
|
Phương tiện
|
Miệng (nói, dịch trực tiếp)
|
Văn bản (viết, dịch tài liệu)
|
Thời gian
|
Ngay lập tức, đồng thời với người nói
|
Có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp của văn bản
|
Độ chính xác
|
Cao, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian và ngữ cảnh
|
Cao hơn, có thể kiểm tra và sửa chữa nhiều lần
|
Cách dịch
|
Dịch theo ý, linh hoạt, chú trọng đến ngữ cảnh
|
Dịch theo văn bản, chính xác, tuân thủ nguyên văn
|
Sử dụng câu từ
|
Linh hoạt, có thể sử dụng các từ ngữ thông dụng, ngôn ngữ hình tượng
|
Chính xác, chuyên nghiệp, tuân thủ các quy tắc ngữ pháp
|
Đặc điểm
|
|
4. Những việc làm biên phiên dịch Trung phổ biến nhất
Nếu bạn có trình độ tiếng Trung tốt, có chứng chỉ tiếng Trung thì cơ hội làm việc trong lĩnh vực này là rất lớn. Các công việc cần biên phiên dịch tiếng Trung rất đa dạng, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc.
4.1. Phiên dịch tiếng Trung (Biết biên dịch)
Phiên dịch tiếng Trung là công việc đòi hỏi người thực hiện phải có khả năng chuyển đổi thông tin từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại một cách nhanh chóng và chính xác trong các tình huống giao tiếp trực tiếp. Một phiên dịch viên tiếng Trung giỏi không chỉ cần thành thạo cả hai ngôn ngữ mà còn phải có kiến thức sâu rộng về văn hóa, xã hội và lĩnh vực chuyên môn liên quan.
Các phiên dịch viên tiếng Trung thường làm việc trong các môi trường như:
-
Các công ty có đối tác là doanh nghiệp Trung Quốc: Tham gia vào các cuộc họp, đàm phán, ký kết hợp đồng, giới thiệu sản phẩm,...
-
Các sự kiện quốc tế: Hội nghị, hội thảo, triển lãm, các sự kiện văn hóa,...
-
Các tổ chức phi chính phủ: Hỗ trợ các hoạt động hợp tác, trao đổi giữa Việt Nam và Trung Quốc.
-
Các cơ quan nhà nước: Tham gia vào các hoạt động ngoại giao, hợp tác kinh tế.
4.2. Biên dịch tiếng Trung (Biết phiên dịch)
Biên dịch viên tiếng Trung cần có khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, lưu loát và nắm vững các quy tắc ngữ pháp, cú pháp của cả hai ngôn ngữ. Ngoài ra, họ còn phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực mà họ biên dịch, chẳng hạn như kinh tế, luật, kỹ thuật,... Các biên dịch viên tiếng Trung thường làm việc với các loại tài liệu như:
-
Hợp đồng: Hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác,...
-
Báo cáo: Báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh, báo cáo nghiên cứu,...
-
Văn bản pháp lý: Luật pháp, quy định, văn bản hành chính,...
-
Tài liệu kỹ thuật: Sách hướng dẫn, tài liệu sản phẩm, bản vẽ kỹ thuật,...
4.3. Tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Trung
Thị trường tuyển biên phiên dịch tiếng Trung đang trên đà phát triển mạnh mẽ với rất nhiều vị trí hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp, từ công ty nhà nước đến tư nhân và các tổ chức phi chính phủ, đều đang tìm kiếm nhân sự có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung. Các vị trí “hot” được tìm kiếm nhiều nhất gần đây có thể kể đến:
-
Trợ lý giám đốc (tiếng Trung): Hỗ trợ giám đốc trong các công việc hành chính, phiên dịch, giao tiếp với đối tác Trung Quốc.
-
Nhân viên thu mua (tiếng Trung): Thực hiện các hoạt động thu mua hàng hóa từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
5. Khu vực tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Trung nhiều
Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Trung hiện nay rất lớn, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở nhiều tỉnh thành khác, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và sàn thương mại điện tử. Trong đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa vẫn tiếp tục là những khu vực tuyển biên phiên dịch tiếng Trung lớn nhất.
5.1. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Hà Nội
Là thủ đô của Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị lớn, Hà Nội tập trung một lượng lớn các công ty, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc. Do đó, nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Trung tại Hà Nội luôn rất lớn. Các vị trí việc làm đa dạng từ phiên dịch hội nghị, phiên dịch tài liệu đến trợ lý giám đốc.
5.2. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Đà Nẵng
Được đánh giá là trung tâm kinh tế và giáo dục lớn của miền Trung, Đà Nẵng cũng là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ và sản xuất. Các doanh nghiệp tại đây luôn tìm kiếm những biên phiên dịch tiếng Trung chất lượng để hỗ trợ giao tiếp và xử lý tài liệu.
5.3. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại TP.HCM
Thị trường tuyển biên phiên dịch tiếng Trung tại TP.HCM luôn sôi động. Thành phố này không chỉ tập trung các công ty có vốn đầu tư Trung Quốc mà còn có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty khởi nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các trường đại học. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về biên phiên dịch có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung.
Đáng nói, hầu hết những vị trí này không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn mang đến cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp.
5.4. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Cần Thơ
Cần Thơ cũng là một thị trường tiềm năng cho các các nhà tuyển biên phiên dịch tiếng Trung và người lao động. Trung tâm kinh tế lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến sự phát triển của các khu công nghiệp và các dự án đầu tư từ Trung Quốc ngày càng tăng.
Do đó, nhu cầu nhân sự biết tiếng Trung ở nhiều trình độ khác nhau cũng khá cao. Đặc biệt, các lĩnh vực nông sản và xuất khẩu, đang rất cần nhân sự để hỗ trợ giao dịch với các đối tác Trung Quốc.
5.5. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Biên Hòa
Với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu tuyển tuyển biên phiên dịch tiếng Trung tại Biên Hòa khá lớn. Theo đó, nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Trung tại Biên Hòa chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất và logistics.
Các công ty tại đây luôn cần các biên phiên dịch tiếng Trung có năng lực để hỗ trợ trong giao tiếp và quản lý tài liệu.
5.6. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Bắc Ninh
Với lợi thế là một tỉnh công nghiệp trọng điểm của miền Bắc, Bắc Ninh đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và viễn thông. Trong đó, sự hiện diện của các khu công nghiệp lớn như Quế Võ, Yên Phong đã tạo ra một môi trường làm việc sôi động và đa dạng cho các biên phiên dịch tiếng Trung.
Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Trung tại Bắc Ninh đến từ các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, lắp ráp điện thoại di động và các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Do đó, những ứng viên có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực điện tử, viễn thông để có thể giao tiếp hiệu quả với các đối tác Trung Quốc sẽ được ưu tiên tuyển dụng.
5.7. Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại Bình Dương
Bình Dương cũng là một trong những địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc. Các khu công nghiệp lớn như Mỹ Phước, VSIP đã trở thành những trung tâm sản xuất quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Do đó, nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Trung tại Bình Dương cũng rất lớn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo và dệt may. Đặc biệt, các doanh nghiệp FDI từ Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử viễn thông luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, am hiểu về quy trình sản xuất và các thuật ngữ chuyên ngành.
6. Mô tả chi tiết công việc của biên phiên dịch tiếng Trung
Biên phiên dịch tiếng Trung là một nghề đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về cả hai ngôn ngữ và văn hóa, cùng khả năng truyền đạt thông tin một cách chính xác và mạch lạc. Công việc của họ được chia thành hai mảng chính: biên dịch và phiên dịch, mỗi loại công việc lại có những yêu cầu và nhiệm vụ riêng biệt.
Công việc của một biên dịch viên tiếng Trung:
-
Biên dịch văn bản tiếng Trung:
-
Chuyển đổi các loại văn bản hành chính, kỹ thuật, tài liệu pháp lý, hợp đồng, báo cáo... từ tiếng Việt sang tiếng Trung hoặc ngược lại.
-
Đảm bảo tính chính xác, nhất quán về thuật ngữ chuyên ngành và văn phong.
-
Kiểm tra, hiệu đính bản dịch để đảm bảo chất lượng cao nhất.
-
-
Soạn thảo văn bản tiếng Trung:
-
Viết các tài liệu, báo cáo, thư từ bằng tiếng Trung hoặc tiếng Việt theo yêu cầu của công ty.
-
Tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển các tài liệu nội bộ.
-
-
Nghiên cứu và cập nhật thêm kiến thức:
-
Nghiên cứu các thuật ngữ chuyên ngành, cập nhật những thay đổi trong ngôn ngữ và văn hóa của cả hai nước.
-
Theo dõi các sự kiện, xu hướng mới để đảm bảo bản dịch luôn chính xác và phù hợp.
-
Công việc của một phiên dịch viên tiếng Trung:
-
Phiên dịch trực tiếp:
-
Dịch các cuộc họp, hội thảo, đàm phán, hội nghị trực tiếp giữa các đối tác Việt Nam và Trung Quốc.
-
Dịch các cuộc gọi điện thoại, video call.
-
-
Hỗ trợ các hoạt động đàm phán, trao đổi giao tiếp bằng tiếng Trung:
-
Đồng hành cùng các đoàn đại biểu đi công tác tại Trung Quốc hoặc tiếp đón đối tác Trung Quốc tại Việt Nam.
-
Hỗ trợ các hoạt động marketing, truyền thông bằng tiếng Trung.
-
-
Xử lý các công việc và tình huống phát sinh:
-
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao tiếp, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả.
-
Lưu ý: Mô tả bên trên được tổng hợp từ những bài tuyển biên phiên dịch tiếng Trung phổ biến nhất. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể và lĩnh vực hoạt động của công ty.
7. Yêu cầu đối với việc làm biên phiên dịch tiếng Trung
Việc làm biên phiên dịch tiếng Trung đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Muốn trở thành một người làm nghề giỏi, được các công ty tuyển biên phiên dịch tiếng Trung săn đón, ứng viên cần trau dồi các kiến thức và kỹ năng sau:
Yêu cầu đối với việc làm biên dịch tiếng Trung:
-
Nắm vững ngôn ngữ:
-
Thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Trung, hiểu sâu về ngữ pháp, từ vựng và văn hóa của cả hai ngôn ngữ.
-
Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc hoặc chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên.
-
-
Kiến thức chuyên ngành rộng: Có khả năng tiếp cận và hiểu nhanh các thông tin chuyên ngành khác nhau để đảm bảo độ chính xác của bản dịch.
-
Kỹ năng đọc hiểu và viết: Đọc hiểu tốt văn bản nguồn, diễn đạt ý tưởng một cách mạch lạc, rõ ràng và súc tích.
-
Kỹ năng sử dụng công cụ: Thành thạo các phần mềm hỗ trợ dịch thuật và các công cụ tra cứu thông tin.
-
Khả năng thích ứng: Linh hoạt trong việc xử lý các vấn đề phát sinh và làm việc dưới áp lực.
Yêu cầu đối với việc làm phiên dịch tiếng Trung:
-
Trình độ ngoại ngữ:
-
Sở hữu bằng đại học, cao đẳng... chuyên ngành tiếng Trung hoặc phiên dịch.
-
Đạt chứng chỉ HSK từ cấp độ 4 trở lên.
-
-
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Khả năng nghe, nói, đọc, viết lưu loát, phản xạ nhanh nhạy.
-
Kỹ năng phiên âm và phiên dịch đồng thời: Có thể chuyển đổi ngôn ngữ một cách nhanh chóng và chính xác trong quá trình giao tiếp trực tiếp.
-
Khả năng tập trung cao độ: Giữ sự tập trung trong thời gian dài để nắm bắt mọi thông tin và truyền đạt chính xác.
-
Kiến thức về văn hóa giao tiếp: Hiểu rõ văn hóa giao tiếp của cả hai ngôn ngữ để đảm bảo sự phù hợp và lịch sự trong quá trình phiên dịch.
Đây chỉ là những yêu cầu cơ bản, để có thông tin chính xác và chi tiết hơn, bạn nên tham khảo các thông tin ở các bài tuyển biên phiên dịch tiếng Trung cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty có nhu cầu ứng tuyển.
8. Trường đào tạo ngành tiếng Trung uy tín nhất tại Việt Nam
Việt Nam hiện có nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục uy tín đào tạo ngành tiếng Trung, cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Trong đó, danh sách chúng tôi tổng hợp dưới đây gồm những ngôi trường không chỉ nổi bật về chất lượng giảng dạy mà còn có chương trình học đa dạng, giúp sinh viên trang bị kỹ năng cần thiết để chinh phục thành công nhà tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Trung.
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Hà Nội
|
Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
D01; D78; D90; D04
|
37
|
38.000.000 VNĐ/năm
|
Trường Đại học Hà Nội
|
Sư phạm tiếng Trung
|
D01; D78; D90; D04
|
37.85
|
720.000 - 1.740.000 VNĐ/tín chỉ
|
Trường Đại học Ngoại Thương
|
Ngành Ngôn ngữ Trung
|
D01
D04
|
28.5
27.75
|
22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm
|
TP.HCM
|
Đại học Sư Phạm TP.HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
D01; D04
|
27.53
|
14.100.000 - 16.400.000 VNĐ/năm
|
Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
D01; D04
|
25,78
25,3
|
14.300.000 - 82.000.000 VNĐ/năm
|
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
A01; D01; D04; D14
|
16
|
1.230.000 VNĐ/ tín chỉ
|
Huế
|
Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Huế
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
D04; D01; D45; D15
|
24.5
|
15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/năm
|
Đà Nẵng
|
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
|
Sư phạm tiếng Trung Quốc
|
D01; D04; D96; D78
|
26.09
|
15.000.000 VNĐ/năm
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
D01; D04; D83; D78
|
25.11
Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Trung đang gia tăng mạnh mẽ do sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan vào Việt Nam. Hiện nay, các ứng viên có trình độ ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành tốt sẽ dễ dàng tìm được một công việc với thu nhập hấp dẫn. Rất nhiều công ty thuộc lĩnh các vực như dệt may, da giày, sản xuất gỗ và logistics… đều cần biên phiên dịch tiếng Trung để hỗ trợ giao tiếp và xử lý tài liệu.