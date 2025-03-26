Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, tòa nhà Charmvit, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 700 - 1 USD

• Hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, là cầu nối với các đại lý, đối tác

• Dịch tài liệu sản phẩm

• Hỗ trợ kỹ sư tiến hành các hoạt động đào tạo về sản phẩm, dịch vụ của công ty

•Thực hiện mọi nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp tốt tiếng Trung

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan

• Sẵn sàng đi công tác ngắn hạn;

Quyền lợi:

Quyền lợi

• Lương tháng 13, thưởng hiệu suất hàng tháng và tăng lương theo hiệu quả công việc

• Đóng bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam.

• Phụ cấp điện thoại, công tác phí

• Tham quan du lịch, team building hàng năm.

• Có cơ hội tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước.

• Xét tăng lương hàng năm

Tại Weichai Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Weichai Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin