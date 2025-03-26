Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Weichai Vietnam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Weichai Vietnam

Biên phiên dịch tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại Weichai Vietnam

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, tòa nhà Charmvit, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 700 - 1 USD

• Hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, là cầu nối với các đại lý, đối tác
• Dịch tài liệu sản phẩm
• Hỗ trợ kỹ sư tiến hành các hoạt động đào tạo về sản phẩm, dịch vụ của công ty
•Thực hiện mọi nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp tốt tiếng Trung
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
• Sẵn sàng đi công tác ngắn hạn;
Quyền lợi:
Quyền lợi
• Lương tháng 13, thưởng hiệu suất hàng tháng và tăng lương theo hiệu quả công việc
• Đóng bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam.
• Phụ cấp điện thoại, công tác phí
• Tham quan du lịch, team building hàng năm.
• Có cơ hội tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước.
• Xét tăng lương hàng năm

Liên Hệ Công Ty

Weichai Vietnam

Weichai Vietnam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117 Trần Duy Hưng, Charmvit Tower, Trung Hòa, cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

