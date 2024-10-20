Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 Lô TT02, Khu đô thị HD Mon, ngõ 2 Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

(1); Biên dịch tài liệu tiếng Trung theo phân công của Công ty (các tài liệu chủ yếu về hoạt động xúc tiến đầu tư và hoạt động doanh nghiệp FDI của khối Hoa ngữ);

(2); Phiên dịch trong hoạt động xúc tiến đầu tư (nếu tham gia phiên dịch theo đoàn sẽ được Công ty chi trả tài chính bổ sung theo chi phí như phiên dịch viên);

(3); Thực hiện các công việc liên quan do cấp trên yêu cầu hoặc có thỏa thuận khác.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;

- Có khả năng sử dụng tiếng Trung thành thạo;

- Có kinh nghiệm biên, phiên dịch và sử dụng được ngoại ngữ 2 là một ưu tiên trong tuyển dụng; - Ưu tiên ứng viên biết lái xe;

- Nếu được đào tạo về lĩnh vực Du lịch sẽ có đàm phán bổ sung để nâng cao đãi ngộ của Công ty;

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9 triệu + thưởng doanh số + các chế độ bảo hiểm theo quy định; Được thưởng cuối năm theo quy định nội bộ của Công ty. Tổng thu nhập có thể lên đến 15 - 20 triệu/ tháng; trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.

- Được đào tạo bổ sung chuyên môn và kỹ năng triển khai công việc trong hoạt động xúc tiến đầu tư và dịch vụ du lịch;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và được tôn trọng giá trị bản thân;

- Được nghỉ thứ 7, chủ nhật; lễ; nghỉ phép, du lịch; các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty và theo quy định nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

