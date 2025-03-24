Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Biên phiên dịch tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Nam Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Phiên dịch cho các Chuyên gia kỹ thuật Trung Quốc
Các công tác dịch thuật tài liệu và phiên dịch khác trong quá trình tác nghiệp của Công ty;
Liên lạc với đối tác ngoài nước để đăng ký hồ sơ khi cần.
Đọc hiểu, vận dụng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Sản phẩm của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm từ 2 năm làm Biên phiên dịch tiếng Trung; ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty sản xuất
Thành thạo các kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Trung
Kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc;
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (word, excel, power point), gửi/nhận email.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, Khả năng quan sát và thu thập thông tin tốt.
Khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt. Yêu thích việc phiên dịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng hấp dẫn, thỏa thuận xứng đáng và phù hợp với năng lực; cạnh tranh so với thị trường.
Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm (1- 2 tháng lương), dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện công việc của cá nhân.
Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ Quốc Khánh 02/9, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ VN 20/10, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi 01/6,...
Phụ cấp xăng xe, điện thoại dành cho một số vị trí đặc thù
Được 1 ngày nghỉ phép hưởng đủ lương/ 1 tháng;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.
Chương trình du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding hàng năm; chế độ thăm hỏi ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBCNV sinh con.
Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác; hoặc được sắp xếp xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ đầy đủ.
Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm.
Môi trường thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/850 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-trung-thu-nhap-18-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job339812
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alibaba.com Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu
Alibaba.com Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Hạn nộp: 22/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Hạn nộp: 28/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH SUNTONCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Hạn nộp: 09/06/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Weichai Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Weichai Vietnam
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Hạn nộp: 30/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 800 USD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Hạn nộp: 14/03/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alibaba.com Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu
Alibaba.com Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Hạn nộp: 22/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Hạn nộp: 28/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH SUNTONCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Hạn nộp: 09/06/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Weichai Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Weichai Vietnam
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Hạn nộp: 30/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 800 USD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Hạn nộp: 14/03/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm