Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Nam Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Phiên dịch cho các Chuyên gia kỹ thuật Trung Quốc

Các công tác dịch thuật tài liệu và phiên dịch khác trong quá trình tác nghiệp của Công ty;

Liên lạc với đối tác ngoài nước để đăng ký hồ sơ khi cần.

Đọc hiểu, vận dụng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Sản phẩm của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm từ 2 năm làm Biên phiên dịch tiếng Trung; ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty sản xuất

Thành thạo các kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Trung

Kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc;

Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (word, excel, power point), gửi/nhận email.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, Khả năng quan sát và thu thập thông tin tốt.

Khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt. Yêu thích việc phiên dịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng hấp dẫn, thỏa thuận xứng đáng và phù hợp với năng lực; cạnh tranh so với thị trường.

Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm (1- 2 tháng lương), dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện công việc của cá nhân.

Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ Quốc Khánh 02/9, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ VN 20/10, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi 01/6,...

Phụ cấp xăng xe, điện thoại dành cho một số vị trí đặc thù

Được 1 ngày nghỉ phép hưởng đủ lương/ 1 tháng;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

Chương trình du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding hàng năm; chế độ thăm hỏi ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBCNV sinh con.

Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác; hoặc được sắp xếp xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ đầy đủ.

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

Môi trường thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.