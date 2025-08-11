Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu

• Thực hiện phiên dịch song ngữ Việt – Trung, Trung – Việt cho Giám sát bán hàng (người

Trung Quốc) trong các hoạt động giao tiếp nội bộ, cuộc họp và các sự kiện tại nơi làm

việc.

• Biên dịch tài liệu, dữ liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu.

• Hỗ trợ Giám sát xử lý các nhiệm vụ hành chính như: soạn thảo văn bản, lập báo cáo, ghi

biên bản cuộc họp, điều phối dự án và quản lý lịch trình công tác.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Giám sát nhằm hỗ trợ hoạt động

kinh doanh.