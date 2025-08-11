Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu

Alibaba.com Vietnam
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/08/2025
Alibaba.com Vietnam

Biên phiên dịch tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại Alibaba.com Vietnam

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Becamex Tower, Tầng 10, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

• Thực hiện phiên dịch song ngữ Việt – Trung, Trung – Việt cho Giám sát bán hàng (người
Trung Quốc) trong các hoạt động giao tiếp nội bộ, cuộc họp và các sự kiện tại nơi làm
việc.
• Biên dịch tài liệu, dữ liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu.
• Hỗ trợ Giám sát xử lý các nhiệm vụ hành chính như: soạn thảo văn bản, lập báo cáo, ghi
biên bản cuộc họp, điều phối dự án và quản lý lịch trình công tác.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Giám sát nhằm hỗ trợ hoạt động
kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ tiếng Trung giao tiếp lưu loát (tương đương HSK5 và HSK6).
• Sử dụng thành thạo tiếng Việt.
• Siêng năng, nhanh nhẹn, biết lắng nghe thấu hiểu, đạo đức tốt.

Tại Alibaba.com Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alibaba.com Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Alibaba.com Vietnam

Alibaba.com Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Saigon Centre, Đường Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-trung-thu-nhap-15tr-16tr-thang-tai-binh-duong-job366089
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alibaba.com Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu
Alibaba.com Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Hạn nộp: 22/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Hạn nộp: 28/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH SUNTONCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Hạn nộp: 09/06/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Weichai Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Weichai Vietnam
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Hạn nộp: 30/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 800 USD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Hạn nộp: 14/03/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 40 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 40 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alibaba.com Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu
Alibaba.com Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Hạn nộp: 22/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gia Công Răng ACESO
Hạn nộp: 28/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH SUNTONCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Hạn nộp: 09/06/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Weichai Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Weichai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Weichai Vietnam
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Hạn nộp: 30/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 800 USD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Hạn nộp: 14/03/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu Alibaba.com Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm