Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Alibaba.com Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại Alibaba.com Vietnam
- Bình Dương: Becamex Tower, Tầng 10, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
• Thực hiện phiên dịch song ngữ Việt – Trung, Trung – Việt cho Giám sát bán hàng (người
Trung Quốc) trong các hoạt động giao tiếp nội bộ, cuộc họp và các sự kiện tại nơi làm
việc.
• Biên dịch tài liệu, dữ liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu.
• Hỗ trợ Giám sát xử lý các nhiệm vụ hành chính như: soạn thảo văn bản, lập báo cáo, ghi
biên bản cuộc họp, điều phối dự án và quản lý lịch trình công tác.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Giám sát nhằm hỗ trợ hoạt động
kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo tiếng Việt.
• Siêng năng, nhanh nhẹn, biết lắng nghe thấu hiểu, đạo đức tốt.
Tại Alibaba.com Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alibaba.com Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
