Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH SUNTONCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY TNHH SUNTONCN

Biên phiên dịch tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH SUNTONCN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ quản lý dịch các công việc hằng ngày
协助经理负责日常事务的翻译
- Hỗ trợ xây dựng kho, đội nhóm, đào tạo, hoàn thiện quy chế
协助经理进行仓储布局、团队搭建、培训及制度的建立与完善
- Hỗ trợ công việc tài chính, nhân sự, hành chính, đón tiếp
协助处理财务、人事、公共关系等事务

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Việt và tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết)
越南语/中文可进行日常听说读写
- Tốt nghiệp THPT trở lên
高中及以上学历
- Cẩn thận, chịu trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến
工作细致踏实,有耐心和责任心
- Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp linh hoạt
沟通协调能力强,具备合作精神
- Nam/nữ dưới 35 tuổi
男女均可,年龄35岁以下

Tại CÔNG TY TNHH SUNTONCN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: 10 – 18 triệu VNĐ
薪资:1000–1800万越南盾
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ từ quản lý
专业的工作环境,有经理指导
- Cơ hội phát triển kỹ năng đa ngành: phiên dịch – hành chính – nhân sự
提供翻译、行政、人事等多方面发展的机会

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNTONCN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUNTONCN

CÔNG TY TNHH SUNTONCN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Phan , Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

