Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Cần Giuộc ...và 2 địa điểm khác, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Dịch trực tiếp các đoạn hội thoại trong nhóm, email, dịch trong các cuộc họp nội bộ, với đối tác sử dụng Tiếng Trung Quốc,...
Dịch các tài liệu sang tiếng Trung Quốc và ngược lại;
Quản lý các hồ sơ, tài liệu phiên dịch;
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vốn Tiếng Trung, Tiếng Việt phong phú, sử dụng ngôn ngữ tốt (nghe nói đọc viết);
Giao tiếp tốt, tự tin, chuyên nghiệp, tác phong chỉn chu;
Tinh thần ham học hỏi;
Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng, ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất;
Yêu cầu gửi CV bằng Tiếng Trung.
Giao tiếp tốt, tự tin, chuyên nghiệp, tác phong chỉn chu;
Tinh thần ham học hỏi;
Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng, ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất;
Yêu cầu gửi CV bằng Tiếng Trung.
Tại CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI