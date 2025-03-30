Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM

Biên phiên dịch tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cần Giuộc ...và 2 địa điểm khác, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch trực tiếp các đoạn hội thoại trong nhóm, email, dịch trong các cuộc họp nội bộ, với đối tác sử dụng Tiếng Trung Quốc,...
Dịch các tài liệu sang tiếng Trung Quốc và ngược lại;
Quản lý các hồ sơ, tài liệu phiên dịch;
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vốn Tiếng Trung, Tiếng Việt phong phú, sử dụng ngôn ngữ tốt (nghe nói đọc viết);
Giao tiếp tốt, tự tin, chuyên nghiệp, tác phong chỉn chu;
Tinh thần ham học hỏi;
Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng, ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất;
Yêu cầu gửi CV bằng Tiếng Trung.

Tại CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM

CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô D10-1, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

