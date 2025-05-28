Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

Biên phiên dịch tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Trung Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: xã bắc sơn, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

• Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa người Việt và các sếp Đài Loan .
• Biên dịch tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
• Hỗ trợ các bộ phận khác trong công việc liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phiên dịch.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
• Tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp An Chu - Thôn Tây Lạc -Xã Bắc Sơn - Huyện TRảng Bom - Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

