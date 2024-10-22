Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Trực Tuyến CMN Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 - 96 - 98 đường B2, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Dịch thuật các văn bản, tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

- Hỗ trợ phiên dịch giữa đội điều hành game và đối tác Trung Quốc qua các phương thức liên lạc [email, QQ].

- Thực hiện việc báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp và thực hiện các công việc liên quan

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc học chuyên môn về tiếng Trung Quốc

- Thành thạo ngôn ngữ Trung: nghe, nói, đọc, viết, HSK5 trở lên

- Chịu được áp lực

- Khả năng làm việc độc lập

- Tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan trong công tác dịch thuật

- Biết chơi game, đã từng chơi game do Việt Nam hoặc Trung Quốc phát hành.

- Đã chơi game bản Trung Quốc là một lợi thế.

- Đã giao tiếp (chat hoặc trực tiếp) nhiều với người Trung Quốc là một lợi thế.

- Ưu tiên Nữ

Tại Công Ty Cổ Phần Trực Tuyến CMN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHYT & BHXH), mua Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty (đào tạo, nghỉ mát, thưởng...).

- Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trực Tuyến CMN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin