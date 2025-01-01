Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Tập đoàn Kangaroo được thành lập từ năm 2003 bởi hai người Việt Nam trẻ tuổi. Xuyên suốt trong 18 năm, định hướng kinh doanh tập trung đã giúp Kangaroo tạo nên nhiều dấu ấn thành công rực rỡ, trở thành doanh nghiệp đầu ngành phục vụ sức khỏe và tiện nghi cuộc sống thông qua những cải tiến hữu ích từ công nghệ lọc nước, hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, năng lượng tới các thiết bị điện tiêu dùng khác. Đặt trụ sở chính tại Hà Nội với hơn 2.000 nhân sự trên toàn quốc, Kangaroo duy trì hệ thống hơn 40.000 điểm kinh doanh, 8 chi nhánh trong và ngoài nước, 2 nhà máy tại Việt Nam, 1 nhà máy tại Myanmar, 2 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ, cung cấp ra thị trường gần 700 models sản phẩm. Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu khu vực và quan điểm bền vững "Cùng nhau phát triển", Kangaroo đã đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản xuất nhằm tạo ra các giá trị mới trong xã hội.

