Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 22 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chuyên viên IT Security

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà máy Kangaroo, Tân Tiến, Văn Giang

• Quản lý hạ tầng mạng và khắc phục sự cố về phần cứng, phần mềm các thiết bị CNTT của công ty: Máy tính, máy in, camera
• Tiếp nhận và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống phần mềm của công ty
• Đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật để duy trì, kiểm soát và nâng cấp hệ thống trang thiết bị, mạng, dữ liệu hiệu quả, an toàn.
• Cài đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng khắc phục sự cố máy chủ, máy tính, phần mềm, camera, máy chấm công...
• Cài đặt ứng dụng, tạo/hủy tài khoản, phần quyền truy cập hệ thống tài liệu, dữ liệu của công ty.
• Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong công ty để xử lý các vấn đề liên quan đến IT.
• Quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị CNTT
• Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên

Thuần thục xử lý phần cứng, phần mềm và các ứng dụng văn phòng
Hiểu biết về hệ thống mạng LAN/WAN
Hiểu biết về hệ thống máy chủ Window, Linux,
Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành CNTT trở lên, ưu tiên ứng viên có 1 trong các chứng chỉ MCSA, CCNA, LPI
Ít nhất 4 năm tại vị trí tương đương
Tiếng Anh kỹ thuật
Ưu tiên: các ứng viên đã từng làm tại môi trường Khu công Nghiệp, Nhà máy sản xuất
Ưu tiên

- Phụ cấp cha mẹ đẻ từ 70 tuổi trở lên
- Thưởng Thâm niên
- Thưởng ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Quốc Khánh, Thưởng đột xuất theo Nội quy lao động, qui chế khen thưởng và Quy chế tài chính của Công ty.
- Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, trung thu; Học bổng Kangaroo dành cho con...
- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, tang gia..
- Nghỉ mát hàng năm 100% do Công ty tổ chức và đài thọ
- Hỗ trợ 30%- 40% - 50% khi mua sắm các sản phẩm Kangaroo (không bao gồm sản phầm Điều hòa)
- Và các phúc lợi khác theo qui định trong cơ chế Chính sách nhân viên cùng nhau phát triển của Tập đoàn.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất